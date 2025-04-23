"تؤدي إلى الطلاق"... عالم نفس يكشف: هذه السلوكيات تدمر العلاقات العاطفية

كشف عالم النفس، الدكتور جون جوتمان عن أربعة سلوكيات سامة قد تدمر العلاقات العاطفية وتؤدي إلى الطلاق.

وحدد جوتمان النقد والازدراء والاندفاعية والتجاهل كأنماط حوار رئيسية تدمر العلاقات العاطفية باستمرار.

وأصبح بحثه محور نقاش في برنامج "Unplanned Podcast" الشهير، حيث كشفت خبيرة لغة الجسد فانيسا فان إدواردز أن جوتمان يستطيع التنبؤ بالطلاق بدقة مذهلة تبلغ 93.6 في المئة، بمجرد مشاهدة فيديو صامت لزوجين.

وحثّت إدواردز المستمعين على الانتباه لعلامات الازدراء، وأوصت باتباع نهج مباشر لتبديدها.

وأعربت إدواردز عن اعتقادها بأن جميع الأزواج لديهم الخلافات نفسها، مضيفةً: "عليكم الجلوس مع شريككم وتحديد أسباب هذه الخلافات".

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