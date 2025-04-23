في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!

تحوّلت أجواء الاحتفال بزفاف أحد أبناء قرية "صالح فريد" في محافظة بني سويف جنوب مصر إلى فاجعة، بعدما لقي أربعة أفراد من العائلة مصرعهم غرقاً في مياه نهر النيل، إثر محاولة التقاط صورة "سيلفي" تذكارية.

وبحسب مصادر محلية، بدأت المأساة حين كانت فتاتان تلتقطان صوراً عند ضفة النهر، فانزلقت أقدامهما فجأة إلى المياه. في محاولة لإنقاذهما، قفز شابان من أقاربهما، لكن التيار كان أقوى، وجرف الأربعة معاً.

الضحايا هم: محمود عيد سالم (17 عاماً)، محمد ربيع سالم (17 عاماً)، دعاء ربيع سالم (15 عاماً)، وريهام ممدوح سالم (15 عاماً)، والتي تمكّنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثتها بعد ستة أيام من البحث المكثّف، حيث كانت الأخيرة من بين المفقودين.