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شاحنة محملة بالسكر والكريمة و4000 بيضة... طهاة فرنسيون يحضرون أطول كعكة بالفراولة في العالم
منوعات
2025-04-24 | 06:19
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شاحنة محملة بالسكر والكريمة و4000 بيضة... طهاة فرنسيون يحضرون أطول كعكة بالفراولة في العالم
باستخدام 4000 بيضة وشاحنة محملة بالسكر والكريمة، حضّر طهاة فرنسيون متخصصون بالحلويات الأربعاء كعكة بالفراولة تمتد على 121,8 مترا، قائلين إنها الأطول في العالم.
استعان يوسف الغاتو بعشرين طاهيا لصنع قالب الحلوى الذي بلغ وزنه 1,2 طنا واستغرق تحضيره أسبوعا كاملا. وعُرض على طاولات في حلبة للتزلج على الجليد في أرجنتوي في ضاحية باريس ليتمكن السكان من معاينته.
تجاوز طول هذه الكعكة حلوى مماثلة أخرى بطول 100,48 متر حُضّرت في بلدة سان ماورو تورينيزي الإيطالية عام 2019.
واستُخدم في تحضير كعكة الغاتو 350 كيلوغراما من الفراولة، و150 كيلوغراما من السكر، و415 كيلوغراما من الكريمة.
ولتدخل الكعكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعيّن أن يكون عرضها ثمانية سنتيمترات وارتفاعها ثمانية سنتيمترات على الأقل. كانت الإجراءات اللوجستية صعبة جدا لدرجة أن الفريق "استخدم موقد لحام لتسخين الوعاء" الذي وُضع فيه مزيج الكريمة، وفق زوجة الشيف، نادية الغاتو.
وأكد الغاتو أنه يحلم منذ صغره بتسجيل رقم قياسي.
وقال لوكالة فرانس برس "كنت أبحث عن منتج، أو معجنات فرنسية، وأردت أيضا تسليط الضوء على المنتجات الزراعية، مثل الفراولة الفرنسية ومنتجات مثل الحليب والقشدة والزبدة".
واستمتع سكان أرجنتوي الذين ذهبوا لمعاينة الكعكة المليئة بالسعرات الحرارية بتذوق قطع منها.
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