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نوبة هلوسة تُجبر طائرة على الهبوط الاضطراري: راكب يصرخ "الثعابين تملأ الطائرة!"

منوعات
2025-04-24 | 13:38
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نوبة هلوسة تُجبر طائرة على الهبوط الاضطراري: راكب يصرخ &quot;الثعابين تملأ الطائرة!&quot;
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نوبة هلوسة تُجبر طائرة على الهبوط الاضطراري: راكب يصرخ "الثعابين تملأ الطائرة!"

شهدت رحلة جوية تابعة لشركة "إيزي جيت" موقفاً غريباً ومثيراً للقلق، بعدما دخل أحد الركاب في حالة من الهلوسة الشديدة، توهّم خلالها أن الطائرة مليئة بالثعابين، مما اضطر الطاقم إلى الهبوط الاضطراري في مطار فارو بالبرتغال.

الحادثة وقعت خلال رحلة كانت متجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة مراكش المغربية، حين بدأ الراكب بالصراخ بعد ساعتين ونصف من الإقلاع، مدّعياً أن "ثعابين تزحف بين المقاعد". اللافت أن الرجل كان يرتدي قميصاً يحمل رسومات لثعابين، ما جعله يظن أن تلك الرسومات أصبحت كائنات حقيقية تتحرك على متن الطائرة.

وبحسب شهود عيان، بدا أن الراكب إما في حالة سُكر حاد أو تحت تأثير مواد مخدّرة، ما دفع طاقم الرحلة إلى التدخل السريع وطلب تغيير المسار لأسباب أمنية. حالة الهلع التي أثارها أثّرت بشكل خاص على الأطفال والعائلات الذين كانوا على متن الطائرة، وسط أجواء من التوتر والذعر.

فور هبوط الطائرة في فارو، تدخلت الشرطة البرتغالية وتسلّمت الراكب، بينما تمكّنت الطائرة من استئناف رحلتها لاحقاً لتصل إلى وجهتها النهائية في مراكش، ولكن بعد تأخير امتد لثماني ساعات كاملة. كما تسبّب الحادث في تأجيل رحلة العودة إلى لندن لأكثر من أربع ساعات إضافية.

بدورها، أصدرت شركة "إيزي جيت" بياناً أكدت فيه التزامها الصارم بإجراءات السلامة، مشيرة إلى أن طاقم الطائرة تعامل مع الحادث وفق البروتوكولات المعتمدة، حفاظاً على أمن وسلامة الركاب.

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