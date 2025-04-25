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من لبنان إلى العالم العربي... "ترند" التبولة والبطاطا المقلية يجتاح تيك توك (فيديو)

منوعات
2025-04-25 | 05:46
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من لبنان إلى العالم العربي... &quot;ترند&quot; التبولة والبطاطا المقلية يجتاح تيك توك (فيديو)
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من لبنان إلى العالم العربي... "ترند" التبولة والبطاطا المقلية يجتاح تيك توك (فيديو)

اجتاح ترند "التبولة والبطاطا" منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تيك توك، حيث ظهرت العديد من المؤثرات وهنّ يخضن التجربة ويشاركن المتابعين وصفات مبتكرة تجمع بين النكهتين الشعبيّتين المحبّبتين.

الترند، الذي يجمع طبق التبولة اللبنانية التقليدية مع البطاطا المقلية، لاقى تفاعلاً واسعاً وسط تعليقات طريفة وانقسام في الآراء بين من وجد الخليط لذيذاً ومميزًا، ومن اعتبره غريبًا وغير مألوف.

ومع تزايد عدد الفيديوهات التي تُنشر يوميًا ضمن هذا التحدي، يبدو أن "التبولة والبطاطا" ليست مجرد ترند جديد، بل عادة قديمة كان الكثيرون يتناولونها قبل أن تصبح رائجة على السوشيال ميديا.

 
@jack.abou.rjeily تبولة مسقعة وحامض زيادة #تبولة #بطاطس #سوبر_طيبة #شو_الغدا_لليوم #جاك_ابورجيلي #تيك_توك #لبنان ♬ original sound - Jack Abou Rjeily

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