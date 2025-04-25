دراسة: الأبقار تكوّن صداقات وثيقة مع بعضها... وتشعر بالقلق عند الانفصال!

خلف تلك النظرات الهادئة والأصوات المألوفة، تخفي الأبقار جانباً عاطفياً لافتاً قد يفاجئ الكثيرين. فقد أظهرت دراسات حديثة أن الأبقار قادرة على تكوين صداقات وثيقة مع بعضها البعض، وتُظهر علامات واضحة من التوتر والانزعاج عند الانفصال عن أصدقائها.

وأشارت الأبحاث إلى أن معدل نبضات قلب الأبقار يرتفع، وتتغير تصرفاتها بشكل ملحوظ إلى حين عودتها للالتقاء برفيقاتها، في مشهد أشبه ببرنامج واقع مشحون بالعواطف... لكن مع مزيد من مضغ العشب.

لذلك، في المرة القادمة التي تمرون فيها قرب مرعى، تذكروا أن خلف تلك المظاهر البسيطة، قد تكون هناك صداقات عميقة تُنسج بين تلك الكائنات الوديعة!