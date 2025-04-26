افتتاح الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب... إليكم التفاصيل

بدأت الدورة الـ39 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم أمس الجمعة في قصر المعارض بالكرم بمشاركة 29 دولة و313 عارضا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وسجل المعرض في يومه الأول إقبالا كبيرا من هواة القراءة والإطلاع من فئات عمرية مختلفة والذين توافدوا من العاصمة تونس ومناطق مختلفة لاختيار ما يناسبهم من بين أكثر من 110 آلاف عنوان.

وقال مدير الدورة الـ39 للمعرض، محمد صالح القادري، إن هذه الدورة لها خصوصية واستثنائية، من خلال ما شهدته من تطور كمي عبر زيادة في عدد دور النشر والعارضين، وتطور نوعي تجسد في تنوع البرمجة والأنشطة المصاحبة.

وأكد القادري أن الدورة الحالية تشمل مضامين هادفة ومستجدة يتكامل فيها البعد التقليدي للكتاب مع استشراف مستقبل النشر والكتابة.

ويستضيف المعرض 183 كاتبا ومفكرا وباحثا من تونس وخارجها من بينهم الكاتب الليبي إبراهيم الكوني والمترجمة الجزائرية الفرنسية سعاد لعبيز والروائي اليمني حبيب عبد الرب سروري.