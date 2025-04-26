الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"جامع العظام"... يرقة تثير دهشة العلماء بسلوكها

منوعات
2025-04-26 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;جامع العظام&quot;... يرقة تثير دهشة العلماء بسلوكها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"جامع العظام"... يرقة تثير دهشة العلماء بسلوكها

في منطقة غابات نائية وكثيفة على إحدى سلاسل الجبال في أواهو في هاواي، اكتشف العلماء نوعا من اليرقات التي تتغذى بطريقة مخيفة لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب "جامع العظام".

وقال الباحثون إن اليرقة تجوب شبكات العنكبوت بحثا عن ضحاياها العالقين والعاجزين من النمل والخنافس والسوس والذباب، متخفية بأسلوب ماكر خشية التهامها من العنكبوت ذاته.

وأوضح العلماء أن اليرقة تخفي جسدها داخل غلاف تصنعه من حريرها الخاص وتزينه بأجزاء غير صالحة للأكل تجمعها من حشرات ميتة.

ومن خلال العملية، تتحول هذه اليرقة في النهاية إلى شكلها البالغ، عثة باللونين البني والأبيض.
وقال أستاذ علم الحشرات بجامعة هاواي  دانيال روبينوف، إن هذه اليرقة الوحيدة المعروفة في العالم التي تعيش مع العناكب وتستفيد منها ويوفر سلوكها مثالا على المسارات الإبداعية التي تسلكها الكائنات الحية على كوكبنا من أجل البقاء والاستمرار.

ويُعتبر "جامع العظام" لقبًا لقاتل متسلسل في رواية تحمل الاسم ذاته للمؤلف جيفري ديفر عام 1997، وهو أيضا اسم فيلم من إنتاج 1999.

وعلى مدى عقدين من العمل الميداني، رصد الباحثون وجود هذه اليرقة 62 مرة فقط، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

آخر الأخبار

منوعات

العظام"...

العلماء

بسلوكها

LBCI التالي
افتتاح الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب... إليكم التفاصيل
دراسة: الأبقار تكوّن صداقات وثيقة مع بعضها... وتشعر بالقلق عند الانفصال!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-03-27

"اكتشاف قد يقلب التاريخ البشري"... مدينة مخفية تحت الأهرامات تثير دهشة العلماء وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07

تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-14

رائحة المومياوات المصرية القديمة تثير دهشة العلماء... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
منوعات
2025-03-26

عانى من "الفواق" لمدة عامين... لبناني يثير دهشة الأطباء بحالته الصحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:30

افتتاح الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-04-25

دراسة: الأبقار تكوّن صداقات وثيقة مع بعضها... وتشعر بالقلق عند الانفصال!

LBCI
منوعات
2025-04-25

زوار يلتقطون صور "سيلفي" بجانب جثمان البابا فرنسيس... وغضب عارم داخل الكنيسة! (صورة)

LBCI
منوعات
2025-04-25

من لبنان إلى العالم العربي... "ترند" التبولة والبطاطا المقلية يجتاح تيك توك (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-04-23

تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-24

قوى الامن: توقيف قاتل احد الاشخاص في مخيّم شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-18

تيمور جنبلاط شكر ماكرون وغوتيريش على دعمهما للبنان: لتشكيل حكومة منتجة والبدء بعمل إنقاذي للدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:01

الكتائب قدّمت التعازي بوفاة البابا فرنسيس في السفارة البابوية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

مرة جديدة... اللامركزية الإدارية على طاولة البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي حول قرارات تتعلق بالحرب على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI تواكب التحضيرات لـOMT بيروت ماراثون المنتظر يوم الخميس المقبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هذا ما حققه الوفد اللبناني في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إيران منشغلة بانفجار بندر عباس وبالمفاوضات النووية... وهذا ما كشفه حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إنفجار بندر عباس الإيرانية أعاد إلى الإذهان صورة إنفجار مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجولة الثالثة بين الأميركيين والإيرانيين عززت التقدم والرابعة في أوروبا

LBCI
أخبار دولية
13:23

كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:35

طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...

LBCI
خبر عاجل
14:52

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة

LBCI
خبر عاجل
14:55

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف

LBCI
اسرار
23:28

أسرار الصحف 26-4-2025

LBCI
أمن وقضاء
07:24

بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا

LBCI
أخبار دولية
07:55

إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران

LBCI
أمن وقضاء
08:50

تحويل السير في محيط نفق المطار غدًا الأحد بسبب الأشغال

LBCI
صحف اليوم
00:51

مرجع أمني لـ"الجمهورية": الوضع على الحدود مع سوريا لا يبعث على الاطمئنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More