"جامع العظام"... يرقة تثير دهشة العلماء بسلوكها

في منطقة غابات نائية وكثيفة على إحدى سلاسل الجبال في أواهو في هاواي، اكتشف العلماء نوعا من اليرقات التي تتغذى بطريقة مخيفة لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب "جامع العظام".



وقال الباحثون إن اليرقة تجوب شبكات العنكبوت بحثا عن ضحاياها العالقين والعاجزين من النمل والخنافس والسوس والذباب، متخفية بأسلوب ماكر خشية التهامها من العنكبوت ذاته.



وأوضح العلماء أن اليرقة تخفي جسدها داخل غلاف تصنعه من حريرها الخاص وتزينه بأجزاء غير صالحة للأكل تجمعها من حشرات ميتة.



ومن خلال العملية، تتحول هذه اليرقة في النهاية إلى شكلها البالغ، عثة باللونين البني والأبيض.

وقال أستاذ علم الحشرات بجامعة هاواي دانيال روبينوف، إن هذه اليرقة الوحيدة المعروفة في العالم التي تعيش مع العناكب وتستفيد منها ويوفر سلوكها مثالا على المسارات الإبداعية التي تسلكها الكائنات الحية على كوكبنا من أجل البقاء والاستمرار.



ويُعتبر "جامع العظام" لقبًا لقاتل متسلسل في رواية تحمل الاسم ذاته للمؤلف جيفري ديفر عام 1997، وهو أيضا اسم فيلم من إنتاج 1999.



وعلى مدى عقدين من العمل الميداني، رصد الباحثون وجود هذه اليرقة 62 مرة فقط، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".