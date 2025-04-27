الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مزاد على سيف كان يملكه نابليون "للاستخدام الشخصي"... وقيمته قُدرت بهذا المبلغ!

منوعات
2025-04-27 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مزاد على سيف كان يملكه نابليون &quot;للاستخدام الشخصي&quot;... وقيمته قُدرت بهذا المبلغ!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مزاد على سيف كان يملكه نابليون "للاستخدام الشخصي"... وقيمته قُدرت بهذا المبلغ!

يُعرض سيف طلب الإمبراطور الفرنسي نابليون صنعه "للاستخدام الشخصي" عام 1802 وظلّ محتفظا به طوال فترة حكمه، في مزاد يُقام في 22 أيار في باريس.

تُقدّر قيمة هذه القطعة التي تطرحها دار مزادات "جيكيلو"، بسعر يراوح بين 700 ألف ومليون يورو.

وأوضحت دار "أوتيل دروو"، حيث سيُقام المزاد، في بيانٍ أن "بونابرت، القنصل الأول آنذاك، طلب تصنيع هذا السيف بين عامي 1802 و1803 من نيكولا نويل بوتيه، مدير مصنع فرساي الذي كان يُعرف بأنه أعظم صانع أسلحة قربينة النارية (Arquebus) في عصره".

وأشار المصدر إلى أن نابليون الأول، بعد توليه منصب الإمبراطور، "احتفظ به حتى نهاية عهده قبل أن يُهديه إلى إيمانويل دو غروشي"، أحد أتباعه المخلصين والذي رقّاه لاحقا إلى منصب آخر مارشال للإمبراطورية.

وأضافت الدار "حُفظت هذه النسخة منذ عام 1815 من جانب أحفاد المارشال، وستُعرض في مزاد علني لأول مرة".

تُعرض نسخة ثانية مطابقة للسيف الأول جرى صنعها أيضا بتكليف من نابليون، في متحف إرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

آخر الأخبار

منوعات

يملكه

نابليون

"للاستخدام

الشخصي"...

وقيمته

قُدرت

المبلغ!

LBCI التالي
تيكتوكر لبنانية "تتزوج من دمية"... "إذا صار عمرك 30 وما تزوجتي ما تنطري العريس يحققلك أحلامك" (فيديو)
"جامع العظام"... يرقة تثير دهشة العلماء بسلوكها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-02-07

بيع سيارة "فيراري" فازت عام 1965 بسباق لومان في مزاد باريسي لقاء هذا المبلغ

LBCI
منوعات
2025-03-07

يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)

LBCI
منوعات
2025-03-09

بيع عملين غير معروفين لماغريت ضمن مزاد في فرنسا لقاء هذا المبلغ!

LBCI
منوعات
2025-02-08

بمبلغ خيالي... بيع آلة موسيقية نادرة في مزاد علني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:38

تيكتوكر لبنانية "تتزوج من دمية"... "إذا صار عمرك 30 وما تزوجتي ما تنطري العريس يحققلك أحلامك" (فيديو)

LBCI
منوعات
12:00

"جامع العظام"... يرقة تثير دهشة العلماء بسلوكها

LBCI
منوعات
2025-04-26

افتتاح الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-04-25

دراسة: الأبقار تكوّن صداقات وثيقة مع بعضها... وتشعر بالقلق عند الانفصال!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

صندوق النقد: إجتماع جيد جدًا مع الوفد اللبناني... ومنخرطون في إعداد حزمة الإصلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-10

ترامب: نتواصل مع إسرائيل وحماس ونقترب من إعادة الرهائن في غزة

LBCI
منوعات
12:00

"جامع العظام"... يرقة تثير دهشة العلماء بسلوكها

LBCI
حال الطقس
2025-02-12

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:54

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يناقش تطورات غزة وسوريا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

مرة جديدة... اللامركزية الإدارية على طاولة البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي حول قرارات تتعلق بالحرب على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI تواكب التحضيرات لـOMT بيروت ماراثون المنتظر يوم الخميس المقبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هذا ما حققه الوفد اللبناني في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إيران منشغلة بانفجار بندر عباس وبالمفاوضات النووية... وهذا ما كشفه حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إنفجار بندر عباس الإيرانية أعاد إلى الإذهان صورة إنفجار مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجولة الثالثة بين الأميركيين والإيرانيين عززت التقدم والرابعة في أوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:19

طقس مستقرّ الى متقلّب...

LBCI
أخبار دولية
14:45

ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
آخر الأخبار
15:42

سانا: إدارة الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص تضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة بحافلة آتية من لبنان وتعتقل المتورطين

LBCI
خبر عاجل
03:43

طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
أمن وقضاء
16:06

الجيش: توقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

LBCI
أمن وقضاء
08:50

تحويل السير في محيط نفق المطار غدًا الأحد بسبب الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي حول قرارات تتعلق بالحرب على حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More