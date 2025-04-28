بيع رسالة من نابوليون عن اعتقال البابا بيوس السابع في مزاد مقابل هذا المبلغ!

بيعت رسالة من نابوليون يتظاهر فيها بعدم الموافقة على اعتقال البابا بيوس السابع، رغم أنه أمر شخصيا بهذا الإجراء، في مقابل 26360 يورو في مزاد بمدينة فونتينبلو الفرنسية الأحد.



وكانت هذه الرسالة المؤرخة في 23 تموز 1809، والتي شُطِبَ بعض مضمونها وتحمل توقيع "نابول"، وهو على الأرجح تصغير لنابوليون، بمثابة "مناورة سياسية"، وفق وكالة "فرانس برس".



وكتب نابوليون في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الإدارة جان جاك ريجيس كامباسيريس: "لقد أُخرج البابا من روما بغير أوامري وضد إرادتي. وكذلك بغير أوامري وضد إرادتي، أُخذ إلى فرنسا، ولكن لم أُبلغ بهذا إلا بعد عشرة أو اثني عشر يوما من تنفيذه. ما إن أعلم بمكان البابا، سأنظر في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها".



وفي مواجهة رفض البابا بيوس السابع الانضمام إلى سياسة الحصار القاري، نفذ نابوليون الأول تدابير عدة، إذ تجاوز سلطة البابا باحتلاله جزءا من الولايات البابوية، وخصوصا الموانئ، وأرسل قواته إلى روما في الثاني من شباط 1808، وطرد الكرادلة الأجانب في آذار.



وفي نهاية المطاف، ألقي القبض على البابا في الفاتيكان في نهاية تموز 1809، واحتُجِز في غرونوبل، ثم أُرسِل إلى إيطاليا في الأول من آب، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في سافونا، ثم في فونتينبلو بناء على طلب نابوليون.