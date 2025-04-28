كيم كارداشيان تستعرض مجوهراتها الفاخرة خلال عطلتها والجمهور ينتقدها! (صورة)

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجدل مجدداً بعد استعراضها لمجوهراتها الفاخرة خلال عطلتها الإستوائية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتقد الجمهور كارداشيان بعد نشرها صورة عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي مجموعة أساور مرصعة بالياقوت والألماس.

وعلّق أحد الأشخاص على منشور كارداشيان وكتب: "تذكروا عندما قالت إنها لن تنشر مجوهراتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها سُرقت في باريس... وهي أيضًا لم تفعل ذلك".

وكتب آخر: "أنتظر نشر مقطع فيديو لها وهي تفقد خلخالها"، بالإشارة إلى الحلقة التلفزيونية التي ظهرت فيها كارداشيان وهي تنهار بالبكاء بعد فقدانها أقراط الألماس الخاصة بها في المحيط.

المصدر