ٌالأمير وليام وزوجته يستعدّان للاحتفال بذكرى زواجهما في اسكتلندا

يحتفل أمير ويلز وزوجته كايت الثلاثاء بالذكرى الرابعة عشرة لزواجهما في جزيرة اسكتلندية، ليعودا بذلك إلى المنطقة التي بدأت فيها علاقتهما العاطفية حين كانا لا يزالان طالبين.



وفي التفاصيل، خطط الزوجان لقضاء يومين في جزيرة مول في جزر هبريدس الداخلية بغرب اسكتلندا، وهي أبعد رحلة رسمية لهما منذ تشخيص إصابة كايت بالسرطان في آذار 2024.



وسيلتقي الزوجان بالسكان المحليين، بما يشمل زيارة إلى سوق الحرف اليدوية في توبيرموري ثم إلى مزرعة تقليدية لتربية الأغنام. ومن المقرر أيضا أن يعقد الثنائي مع حراس الغابات وتلاميذ المدارس المشاركين في برنامج تنشيط بيئي في الهواء الطلق وفقا لبرنامجهما الذي أصدره قصر كنسينغتون.



وستكون الاجتماعات قصيرة عموما، للحفاظ على صحة الأميرة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبحسب الصحف البريطانية، اختار وليام وكايت الإقامة في كوخ معزول في هذه الجزيرة والتي تعتمد على السياحة وصيد الأسماك والزراعة.



وسينهي الزوجان رحلتهما الأربعاء عبر العبّارة إلى جزيرة إيونا الصغيرة المجاورة.