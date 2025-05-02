منهم ستيف جوبز وبيل غيتس ومارك زوكربيرغ... العلماء يكتشفون السر خلف نجاح أهم رجال الأعمال

اعتقد العلماء أنهم وجدوا أخيرًا سر نجاح رجال الأعمال ستيف جوبز، بيل غيتس ومارك زوكربيرغ.



وفي التفاصيل، لاحظ العلماء أن الرؤساء التنفيذيين الثلاثة، بالإضافة إلى عدد لا يُحصى غيرهم، يستخدمون اليد اليسرى.



وفي دراسته، أجرى الفريق تحليلا لأكثر من ألف رئيس تنفيذي في 472 شركة حيث كشفت نتائجهم عن وجود صلة بين استخدام اليد اليسرى وزيادة الابتكار وارتفاع عائدات الشركات.



ووجدت دراسات سابقة صلة بين استخدام اليد اليسرى ومجموعة من السمات.



وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الأشخاص العُسر يتمتعون بمهارات لفظية أفضل.