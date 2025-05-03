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ترامب يثير الجدل مرة أخرى... صورة له بزي بابا الفاتيكان! (صورة)

منوعات
2025-05-03 | 04:25
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ترامب يثير الجدل مرة أخرى... صورة له بزي بابا الفاتيكان! (صورة)
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ترامب يثير الجدل مرة أخرى... صورة له بزي بابا الفاتيكان! (صورة)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد نشره صورة مُعدّلة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها مرتدياً زيّ البابا، وذلك عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، بعد أيام من مشاركته في جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

الصورة، التي جاءت عقب تصريح ساخر لترامب بأنه "يود أن يصبح البابا"، قوبلت بانتقادات حادة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الخطوة "مسيئة" و"غير محترمة" خاصة في ظل الحداد على وفاة البابا فرنسيس.

وفيما رأى البعض في المنشور جانباً فكاهياً، اعتبره آخرون دليلاً على "نرجسية" ترامب و"تجاهله لمشاعر الكاثوليك"، ما أثار موجة من الغضب والانقسام في الرأي العام.

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