كيم كارداشيان مستعدة لـ"مواجهة" مهاجميها في قضية السرقة في باريس

أكدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والتي من المفترض أن تصل إلى باريس في 13 أيار للإدلاء بشهادتها في محاكمة بتهمة السرقة التي تعرضت لها في العاصمة الفرنسية عام 2016، أنها مستعدة "لمواجهة" مهاجميها.



وقال وكيلا الدفاع عن كارداشيان، ليونور إينيريك وجوناتان ماتو لوكالة فرانس برس إنّها "ترغب في حضور المحاكمة شخصيا ومواجهة مَن اعتدوا عليها، وتنوي القيام بذلك باحترام وشجاعة".



ورفض المحاميان الإدلاء بأي تفصيل بشأن محتوى إفادتها المقبلة "حتى يتمكن الجميع من سماع الرواية مباشرة من كارداشيان".



وأكد المحاميان أن كارداشيان أبدت "امتنانا كبيرا" لما فعلته السلطات الفرنسية والطريقة التي تم التعامل بها مع الحادثة، وأشارا إلى أنها "ستلتزم الإجراءات القانونية وستجيب على كل الأسئلة".



وستتحدث سيدة الأعمال الأميركية التي كانت تتابع مجريات الأسبوع الأول من المحاكمة، "عمّا حدث خلال تلك الليلة"، عندما تعرضت للسرقة وتم تقييدها وتركها داخل غرفتها في أحد فنادق باريس خلال أسبوع الموضة.