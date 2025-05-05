بريطانيا تحتفل مع العائلة المالكة بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

بدأ البريطانيون الاثنين الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، مع عرض عسكري وتحية وجهتها العائلة المالكة الى الحشود من شرفة قصر باكنغهام.



وبدأت الاحتفالات التي من المقرر أن تستمر أربعة أيام، بقراءة مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل في 8 أيار 1945 وعرض عسكري شارك فيه أكثر من ألف عنصر من القوات المسلحة البريطانية.



محاطا بأفراد العائلة الملكية، حيّا الملك تشارلز الثالث الحشود من شرفة قصر باكنغهام الذي حلقت فوقه 23 طائرة قديمة وحديثة ثم قامت وحدة "ريد اروز" بعروض جوية تاركة سحابة ثلاثية اللون في السماء.



وكان الملك قد حضر العرض بالزي العسكري مع الملكة كاميلا والأمير وليام وزوجته كاثرين وأولادهما الثلاثة جورج وشارلوت ولويس.



وتجمع الآلاف على طول الطريق التي زينت بالأعلام البريطانية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



