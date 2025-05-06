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لمربي الأبقار... إليكم أهمية إبقاء العشب في العلف وتأثيره على جودة الأجبان
منوعات
2025-05-06 | 07:33
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لمربي الأبقار... إليكم أهمية إبقاء العشب في العلف وتأثيره على جودة الأجبان
شدّدت دراسة فرنسية جديدة على ضرورة "إبقاء حد أدنى من العشب الطازج" في الأعلاف التي يقدّمها المزارعون للأبقار الحلوب، توخيا للحفاظ على جودة الأجبان المنتجة من حليبها، حتى لو كانوا مضطرين إلى تنويع تغذية حيواناتهم تكيّفا مع التغير المناخي.
وشكّل "الدور الأساسي" لتغذية الأبقار الحلوب بالعشب محور دراسة أجراها باحثون من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية ومعهد "فيتاغرو سوب" للتعليم العالي والبحوث، ونشرت في أيارفي مجلة "جورنال أوف ديري ساينس".
ولاحظت الدراسة أن حالات الجفاف التي باتت أكثر تكرارا وكثافة تؤثر "على كمية العشب الذي تستهلكه الأبقار الحلوب في المراعي وعلى نوعيته"، وهو ما يدفع المزارعين إلى اعتماد "استراتيجيات تكيّف" تُفضي إلى تعديل في حصة علف الأبقار.
وفي مناطق المراعي الجبلية الوسطى، مثل منطقة الكتلة الجبلية الوسطى (ماسيف سنترال) في فرنسا، "يعتمد (المزارعون) عموما على القش المخزّن لفصل الشتاء"، وكذلك على نباتات العلف كالذرة في هذه المناطق التي أصبحت مناسبة لهذه الزراعة.
وعمل باحثو المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية ومعهد "فيتاغرو سوب" على تحليل عواقب تغيير مكوّنات العلف وخصوصا إدراج الذرة ضمنه على جودة الأجبان المحلية.
وشملت الدراسة مدى أربعة أشهر أربع مجموعات تتألف كل منها من عشر أبقار حلوب، تلقت كل منها حصص علف مختلفة.
وأعطِيت اثنتان من المجموعات الأربع حصصا من العلف تعتمد بنسبة 75 في المئة على العشب، فيما حصلت المجموعتان الأخريان على حصص تعتمد على الذرة (إحداهما بنسبة مئة في المئة، والثانية مع 25 في المئة من العشب).
وجمع الحليب من كل مجموعة لصنع جبن كانتال، وهو نوع تختص به هذه المنطقة في وسط فرنسا.
وأظهرت النتائج أن "الحليب والجبن يكون أغنى بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة الإنسان، كلما زادت كمية العشب التي تأكلها الأبقار".
كذلك تولّت لجنة مكونة من 12 مستهلكا خبيرا تقييم طعم الجبن ورائحته وقوامه.
واستنتج الباحثون أن "الجبن يصبح أكثر طراوةً وأصفرارا وعطريةً عندما تتغذى الأبقار على العشب في المراعي، بينما يكون أكثر بياضا وصلابة وذا نكهات أقل وضوحا عندما يحوي علف الأبقار القليل من العشب أو لا تحصل عليه الأبقار على الإطلاق".
ورأى الباحثون أن "إبقاء العشب الطازج في الأنظمة الغذائية المعتمدة على الذرة، حتى بكميات محدودة، أمر بالغ الأهمية لتجنب التدهور المفرط في الجودة الغذائية والحسية للجبن".
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