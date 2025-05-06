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اتهامات تلاحق كلب عائلة نجم كرة المضرب ستيفانوس تسيتسيباس... إليكم التفاصيل

منوعات
2025-05-06 | 07:39
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اتهامات تلاحق كلب عائلة نجم كرة المضرب ستيفانوس تسيتسيباس... إليكم التفاصيل
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اتهامات تلاحق كلب عائلة نجم كرة المضرب ستيفانوس تسيتسيباس... إليكم التفاصيل

زعم رجل في اليونان أنه كان ضحية لهجوم من كلب عائلة نجم كرة المضرب ستيفانوس تسيتسيباس، ما اضطره إلى الذهاب للمستشفى حيث خضع للعلاج بغرز جراحية.

وقال الرجل البالغ 71 عاما إنه تعرض للهجوم خارج مقهى الإثنين في فولياغميني الساحلية، في ضواحي أثينا، مضيفا لموقع "نيوز آي تي" الإخباري من دون ذكر اسمه "شعرت وكأنها عضة دب... مزقت سروالي. كان الدم يسيل وسقطت على الرصيف".

وكشف أن أحد المارة ساعده على النهوض وآخر نقله إلى المستشفى.

وأضاف الرجل أنه تعرف على والدة تسيتسيباس، يوليا سالنيكوفا، على أنها صاحبة الكلب الذي كان مربوطا بسلسلة.

وقال "نعرفهم (عائلة تسيتسيباس). يعيشون في فولياغميني منذ أعوام. أخذت الكلب وشتمتني".

وذكر بيان للشرطة أن الرجل قدم شكوى ضد سالنيكوفا، المولودة في روسيا والتي مثلت الاتحاد السوفياتي كلاعبة كرة مضرب في الثمانينات.

يحتل تسيتسيباس، البالغ 26 عاما والمقيم في موناكو، المركز التاسع عشر حاليا في تصنيف رابطة المحترفين (أيه تي بي) بعدما وصل سابقا حتى المركز الثالث.

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