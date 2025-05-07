ببذلة رسمية ومزينة بسلسلة من الألماس... كلب آلي يلفت الأنظار بين المشاهير

لفت المشاهير الأنظار في حفل الميت غالا في نيويورك بإطلالاتهم المميزة، وكان لافتًا حضور رائدة الأعمال الأميركية الهندية، منى باتيل، الحفل السنوي مساء الاثنين برفقة كلبها الآلي.



وتألق الكلب الآلي، الذي طوره علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بسلسلة مرصعة بالألماس عيار ألف قيراط.



وأفادت مجلة فوغ الهندية أن الكلب، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار، يتميز بأنماط حركة مخصصة و"بقدر مناسب من الجرأة".



وارتدت باتيل بذلة من توقيع مصمم الأزياء الأميركي توم براون، بالإضافة إلى قبعة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد وصُممت بذلة رسمية ومُزينة بسلسلة من الألماس للكلب الآلي.