الفاتيكان ينشر لقطات غير مسبوقة خلف الكواليس بعد انتخاب البابا ليو الرابع عشر (فيديو)

بعد ساعات فقط من إعلان انتخاب الكاردينال روبرت بريفوست رئيسًا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، نشر موقعVatican News مقطع فيديو نادرًا يُظهر اللحظات الأولى بعد قبوله المنصب البابوي، وسط مشاهد مؤثرة جمعته بأعضاء مجمع الكرادلة.

وقد وثّق الفيديو لحظة قيام البابا ليو الرابع عشر، المولود في شيكاغو، بمعانقة أعضاء مجمع الكرادلة البالغ عددهم 133، تعبيرًا عن امتنانه لهم بعد انتخابه في اليوم الثاني من المجمع المغلق (الكونكلاف) الذي انعقد لاختيار خلف للبابا الراحل فرنسيس.

وظهر البابا الجديد وهو يُلقي صلاة من المذبح داخل كنيسة السيستين التاريخية، قبل أن يجثو على ركبتيه للصلاة الصامتة على مقعد الصلاة (prie-dieu)، ثم وقف لمصافحة الكرادلة بابتسامة هادئة في مشهد لاقى تفاعلاً واسعًا.

ويُعد ليو الرابع عشر أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث وُلد في مدينة شيكاغو، وبدأ مسيرته الكنسية داخل رهبنة الأوغسطينيين، قبل أن يتدرّج في المهام الكنسية ليُعيَّن لاحقًا إداريًا في أبرشية شيكاغو، ثم أصبح أسقفًا بقرار من البابا الراحل فرنسيس.

وكان روبرت بريفوست من المقربين للبابا فرنسيس، وقد تولّى تنفيذ عدد من الإصلاحات الجوهرية التي أطلقها الفقيد داخل بنية الكنيسة، مما عزّز من حضوره القيادي وأهّله لتولّي سدة البابوية.