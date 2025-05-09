دراسة حديثة تكشف: هذه هي الدول التي يحظى شعبها بأكبر قدر من الراحة!

كشفت دراسة حديثة أجريت في 20 دولة مختلفة، عن الدول التي تحظى بأكبر قدر من الراحة.

وبحسب الدراسة، تعد المملكة المتحدة خامس أكثر دول العالم نومًا، حيث ينام شعبها سبع ساعات و33 دقيقة كل ليلة.

وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر نومًا، حيث ينام المواطن الفرنسي في المتوسط سبع ساعات و52 دقيقة، تلتها هولندا وبلجيكا ونيوزيلندا.

وحلّت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة 16 حيث ينام السكان سبع ساعات ودقيقتين فقط في الليلة، خلافاً لليابان التي حلّت في المرتبة الأخيرة في القائمة، حيث ينام الشخص في المتوسط ست ساعات و17 دقيقة فقط.

وقالت الدكتورة كريستين أو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، من جامعة فيكتوريا: "الأشخاص الذين ينامون وفقًا لمعايير ثقافتهم الخاصة في ما يتعلق بمدة النوم يميلون إلى التمتع بصحة عامة أفضل".

ولاحظ العلماء أن فرنسا تتمتع بثقافة تُشدد على فوائد النوم الطويل، خلافاً لليابان التي تشدد على أهمية الاجتهاد والعمل الجاد، وتُقدّر النوم لفترات أقصر.

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