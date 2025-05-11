لهذا السبب... طيور الكركي الرمادية تعاود الظهور في مستنقعات رواندا

تمدّ طيور الكركية الرمادية أجنحتها البيضاء تحت أشعة الشمس، وتحلّق فوق المستنقعات في روندا، حيث تشهد هذه الأنواع عودة استثنائية.



ويعود الفضل في عودة ظهور هذه الطيور المهاجرة إلى جهود الطبيب البيطري أوليفييه نسينغيمانا، الرامية إلى حماية موائلها الطبيعية.



ويقول نسينغيمانا لوكالة "فرانس برس": "يُعدّ الكركي المتوج رمزا للثروة وطول العمر، كما أنه يشير إلى أنّ وضع المستنقع يُعتبر جيّدًا".



وأصبحت منطقة مستنقع روغيزي الشاسعة في شمال رواندا والقريبة من الحدود الأوغندية، ملجأ لهذا النوع من الطيور.



وتراجعت أعداد هذه الطيور بسبب خسارة موائلها وغالبا ما تكون مصابة وغير قادرة على التكاثر، علما أنها تؤدي دورا حيويا في النظام البيئي للأراضي الرطبة وسلسلة الغذاء، بحسب نسينغيمانا.



ويقول نسينغيمانا إنّ "غياب هذه الطيور عن هذا النوع من النظم البيئية قد يؤدي إلى اختلال التوازن في أعداد أنواع معينة، وربما يؤدي إلى زيادة أعدادها".

