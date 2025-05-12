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حادثة مروّعة في دولة عربيّة... اشترى أسدا ليربيه في حديقة منزله وما حصل بعدها مرعب!

منوعات
2025-05-12 | 15:54
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حادثة مروّعة في دولة عربيّة... اشترى أسدا ليربيه في حديقة منزله وما حصل بعدها مرعب!
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حادثة مروّعة في دولة عربيّة... اشترى أسدا ليربيه في حديقة منزله وما حصل بعدها مرعب!

في حادثة مروّعة هزّت محافظة النجف جنوبي العراق، لقي رجل خمسيني مصرعه بعد أن هاجمه أسد كان يربيه في حديقة منزله، قبل أن يقدم الحيوان المفترس على التهام معظم جسده، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال مفيد طاهر، المتحدث باسم شرطة النجف، لموقع "روداو" المحلي: "اليوم في حديقة بمنطقة الكوفة في النجف، تعرّض مواطن لهجوم من أسد كان يربيه في حديقته الخاصة، وتوفي على الفور."

وأضاف طاهر أن الأسد رفض الابتعاد عن جثة الضحية بعد أن التهم جزءًا كبيرًا منها، ما اضطر القوات الأمنية إلى قتله على الفور.

الضحية يُدعى عقيل فخر الدين، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وكان معروفًا بتربيته لأسود وحيوانات برية أخرى في حديقة منزله منذ سنوات، بحسب الشرطة.

لكن يوم الخميس، انقضّ الأسد بشكل مفاجئ على مدرّبه، وهاجمه بشراسة حتى أرداه قتيلًا والتهم أجزاء كبيرة من جسده.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، تدخل أحد الجيران وأطلق النار على الأسد باستخدام بندقية كلاشينكوف، فأرداه قتيلًا بعد سبع طلقات.

لكن التدخل جاء متأخرًا، حيث تم نقل الضحية إلى مدينة الصدر الطبية في النجف، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة بسبب الإصابات البليغة التي تعرض لها.

وتشير المعلومات إلى أن فخر الدين كان قد اشترى الأسد بهدف تربيته وتدجينه في المنزل، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول خطورة تربية الحيوانات المفترسة في الأماكن السكنية.
 

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