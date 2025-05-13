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تشات جي بي تي ينهي زواجا دام 12 سنة... قراءة لفنجان قهوة "كشفت المستور" وهذا ما حدث!
منوعات
2025-05-13 | 05:25
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تشات جي بي تي ينهي زواجا دام 12 سنة... قراءة لفنجان قهوة "كشفت المستور" وهذا ما حدث!
تقدّمت امرأة في اليونان بطلب رسمي للطلاق، بعد أن استخدمت الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما تعتقد أنه خيانة زوجية من قبل زوجها، وذلك عبر تحليل بقايا فناجين القهوة باستخدام ChatGPT!
وبحسب ما أفاد به موقع Greek City Times، فقد استعانت المرأة بتقنية الذكاء الاصطناعي كنسخة حديثة من فن "تفسير فنجان القهوة" (التاسيوغرافي)، وهو تقليد قديم يُستخدم للتنبؤ بالمستقبل من خلال أنماط بقايا القهوة.
وقامت المرأة، وهي أم لطفلين ومتزوجة منذ أكثر من 12 عامًا، بتحميل صور لفناجين قهوتها وقهوة زوجها وطلبت من ChatGPT تفسير الأنماط المتبقية. وكانت النتيجة - بحسب روايتها - صادمة: الذكاء الاصطناعي ألمح إلى أن زوجها على علاقة بامرأة أصغر سنًا تحاول تفكيك الأسرة، بل وذهب أبعد من ذلك مشيرًا إلى وجود امرأة غامضة يبدأ اسمها بالحرف E، على أنها "الشريكة القدرية" للزوج! أما قراءة الفنجان الخاصة بها فحملت دلالات على "الخيانة والاضطراب الأسري".
من جانبه، نفى الزوج في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية هذه الادعاءات، واعتبرها مجرد خيال وتأثر بهوس زوجته بالترندات، وقال: "ضحكت في البداية واعتبرته سخيفًا. لكنها أخذت الموضوع بجدية. طلبت مني المغادرة، وأخبرت الأطفال أننا سننفصل، وبعدها تلقيت اتصالاً من محامٍ... عندها فقط أدركت أن الأمر ليس مجرد نزوة عابرة."
ورفضت الزوجة فكرة الانفصال بالتراضي، وقامت بتقديم أوراق الطلاق رسميًا بعد ثلاثة أيام فقط من الحادثة.
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