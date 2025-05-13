مصري يطلّق زوجته في شوارع ميلانو... "بالثلاثة"! (فيديو)

أثار مقطع فيديو لرجل مصري في مدينة ميلانو الإيطالية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل في الأيام الماضية بعد أن ظهر في حالة انفعال شديدة وهو يُطلق زوجته "بالثلاثة" عبر الهاتف، علنًا وسط الشارع، وبصوت مرتفع أثار انتباه المارة والجيران.

ووثّق الفيديو لحظة صراخه، ما دفع عددًا من السكان الإيطاليين للخروج إلى النوافذ بسبب الضجيج، في مشهدٍ غريب حظي بانتشار كبير على منصات التواصل.

قسمت الواقعة آراء المتابعين بين من انتقد علنية الطلاق ووصفه بالتصرف غير اللائق، وبين من دعا لاحترام خصوصية الخلافات الزوجية وعدم تحويلها إلى مادة للسخرية أو "ترند" عابر.

وجاءت بعض التعليقات غاضبة من تصوير الرجل ونشر معاناته، في حين عبّر آخرون عن أسفهم لتحوّل المواقف الإنسانية إلى محتوى ترفيهي.