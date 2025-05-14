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مقاطع فيديو مذهلة... شمبانزي يطبق الإسعافات الأولية بطريقة مميزة (فيديو)

منوعات
2025-05-14 | 04:28
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مقاطع فيديو مذهلة... شمبانزي يطبق الإسعافات الأولية بطريقة مميزة (فيديو)
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مقاطع فيديو مذهلة... شمبانزي يطبق الإسعافات الأولية بطريقة مميزة (فيديو)

لاحظ العلماء في أوغندا أن باستطاعة الشمبانزي تنظيف ومعالجة جروحه وجروح قرود أخرى، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي مقطع فيديو متداول، وثقت الكاميرا قرد شمبانزي صغير أثناء اهتمامه بجرح في ركبته اليسرى من خلال استخدام أوراق الشجر.

وقالت الباحثة في جامعة أكسفورد الدكتورة إيلودي فريمان، والتي قادت عمليات الرصد في أوغندا، إن هذا السلوك "نادر جدًا".

وأضافت فريمان أن هذا البحث يساعد في تسليط الضوء على الجذور التطورية للطب البشري وأنظمة الرعاية الصحية.

وقالت فريمان إن رعاية جروح الشمبانزي شملت تقنيات عدة بما في ذلك لعق الجروح مباشرةً ورشّ مركبات مضادة للميكروبات في اللعاب ولعق الأصابع بضغط الجرح ومسح الأوراق ومضغ المواد النباتية ووضعها مباشرة على الجروح.
 

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