دراسة: الأطفال حديثو الولادة يحدّقون أكثر في الوجوه الجذابة

أظهرت أبحاث علمية أن الأطفال، حتى في أيامهم الأولى بعد الولادة، يُظهرون ميلاً واضحًا للنظر إلى الوجوه التي يعتبروها جذابة.

ووفقًا للدراسات، يقضي الأطفال حديثو الولادة وقتًا أطول في التحديق إلى هذه الوجوه مقارنة بغيرها، ما يشير إلى أن هذا التفضيل قد يكون فطريًا وليس ناتجًا عن التعلم أو التنشئة الاجتماعية.

ويُرجّح الباحثون أن هذا الميل مرتبط بقدرة الدماغ على تمييز التناسق والملامح المتوسطة، وهما من الخصائص الشائعة في الوجوه التي تُعتبر جذابة، ما يعكس نوعًا من الانجذاب البيولوجي الطبيعي للجمال.