بيع ألماسة "جوهرة البحر المتوسط الزرقاء" بأكثر من 20 مليون دولار!

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات عن بيع ألماسة زرقاء كبيرة تزن 10,03 قيراط في مزاد مقابل 21,5 مليون دولار في جنيف.

وقالت الدار في بيان نشرته مساء الثلاثاء إن الألماسة المسماة "جوهرة البحر المتوسط الزرقاء"، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، "أثارت اهتماما هائلا" خلال المزاد.

لكن توبياس كورميند، مدير "77 دايموندز"، أكبر شركة لبيع المجوهرات عبر الإنترنت في أوروبا، قال في بيان إن المزاد كان "أقل إثارة للإعجاب" من المتوقع.

وقد تجاوز سعر الألماسة تقديره البالغ 20 مليون دولار، ما يشير إلى اهتمام كبير بهذه القطعة. لكن حالة عدم اليقين العامة، بما في ذلك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ربما أضعفت ثقة المزايدين، وفق كورميند.

وقالت دار المزادات إن إحدى جامعات التحف الأميركية الخاصة اشترت هذه الأحجار الكريمة، من دون الكشف عن هويتها.

وقال رئيس قسم المجوهرات في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط في "سوذبيز" كويغ برونينغ، بعد المزاد "هذا الحجر (الكريم) هو بلا شك نجم هذا الموسم ويُعد من أفضل الألماسات الزرقاء التي بعناها على الإطلاق".

وكالة فرانس برس