واقعة مأساوية في المغرب... شاب تخلّص من شقيقه بسبب "الجوارب"

شهدت مدينة القصر الكبير شمال المغرب، يوم الإثنين، جريمة مروّعة راح ضحيتها شاب في الثلاثين من عمره، بعد أن تلقى طعنة قاتلة من شقيقه الأكبر إثر خلاف بسيط نشب بينهما حول ارتداء الجوارب.

وبحسب المعطيات الأولية، وقع الخلاف صباحًا عندما ضبط الأخ الأكبر شقيقه وهو يرتدي جواربه استعدادًا للخروج إلى العمل في حقول الفراولة، ليتحول الجدال المفاجئ إلى اعتداء عنيف، أسفر عن طعنة في البطن تسببت في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.

بدورها فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا في الحادث، فيما لا يزال الجاني في حالة فرار. وقد أثارت الواقعة صدمة واسعة على مواقع التواصل، وسط تعليقات غاضبة وتحذيرات من الانفعال والعنف بين أفراد الأسرة.