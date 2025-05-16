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منحوتة "اليأس" لرودان تُعرض بمزاد في فرنسا... وهذا هو السعر الابتدائي المطروح

منوعات
2025-05-16 | 06:27
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منحوتة &quot;اليأس&quot; لرودان تُعرض بمزاد في فرنسا... وهذا هو السعر الابتدائي المطروح
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منحوتة "اليأس" لرودان تُعرض بمزاد في فرنسا... وهذا هو السعر الابتدائي المطروح

يُطرَح للبيع في مزاد يقام في 8 و 9 حزيران في حدائق قصر فيلاندري في وسط فرنسا الغربي تمثال رخامي للنحات أوغست رودان، اكتُشِف مصادفةً، على ما أعلن المنظمون لوكالة فرانس برس.

ونُفذ هذا التمثال الرخامي الذي يحمل عنوان "اليأس" Le Désespoir قرابة عام 1892، وهو عبارة عن نسخة معدّلة من تمثال "بوابة الجحيم"  Porte de l'Enfer الشهير، ويُطرح بسعر ابتدائي يبلغ 500 ألف يورو.

وقال إيمريك روياك، أحد منظمي المزاد، لوكالة فرانس برس إن المنحوتة "تمثال رخامي نادر جدا. فمن بين نحو ستة آلاف نتيجة مزاد على أعمال رودان في قواعد بيانات متخصصة حول العالم، لا يتجاوز الثمانين عدد تلك المتعلقة بتماثيل رخامية".

وأوضح روياك أن اكتشاف التمثال يعود إلى زبائن كانوا يريدون التأكد من أن المنحوتة الرخامية التي يملكونها هي فعلا لرودان (1840-1917)، إذ كانوا يعتقدون أنها مزيفة، ويضعونها منذ زمن طويل على البيانو، بجوار صور عائلية، في عقار قرب فييرزون بوسط فرنسا.

وأجرى روياك مع فرق العمل والمتخصصين تحقيقا في شأن نسب العائلة.

واستنادا إلى نتيجة هذا التحقيق، عرض روياك القطعة الرخامية إلى لجنة رودان في آذار الفائت، فأكدت "بعد شهر ونصف شهر" أنها فعلا من نتاج النحّات.

وأفادت اللجنة بأن هذه القطعة الرخامية "بيعت بالمزاد عام 1906 ثم اختفت من التداول، وبالتالي وجدناها"، بحسب روياك.

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