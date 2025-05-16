رحلة إلى قمة إيفرست تتحول إلى مأساة... وفاة متسلقَين من الهند والفلبين

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن متسلقَين من الهند والفلبين لقيا حتفهما على جبل إيفرست في أول حالتي وفاة خلال موسم التسلق الحالي الذي يمتد من آذار إلى أيار.



وتوفي الهندي سوبراتا جوش، البالغ من العمر 45 عاما، أمس الخميس عند سفح منطقة هيلاري ستيب الصخرية أثناء عودته بعد الوصول إلى القمة.



وتقع صخرة هيلاري ستيب في "منطقة الموت"، وهي بقعة بين القمة وممر ساوث كول ومستوى الأوكسجين الطبيعي هناك غير كاف للبقاء على قيد الحياة.



وقال المسؤول في الشركة المنظمة للرحلات الاستكشافية، بودراج بانداري: "الجهود جارية لإنزال جثته إلى مخيم القاعدة، ولن يُعرف سبب وفاته إلا بعد تشريح الجثة".



وقال المسؤول في إدارة السياحة هيمال جوتام إن الفلبيني فيليب سانتياجو توفي في وقت متأخر من يوم الأربعاء في ممر ساوث كول بينما كان في طريقه إلى القمة.



وأضاف جوتام أن سانتياجو كان متعبا عندما وصل إلى المخيم الرابع وتوفي في أثناء استراحته في خيمته، وفق ما نقلت "رويترز".



