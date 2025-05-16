الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حجب "فورتنايت" عبر متجر تطبيقات آبل حول العالم

منوعات
2025-05-16 | 11:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حجب &quot;فورتنايت&quot; عبر متجر تطبيقات آبل حول العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حجب "فورتنايت" عبر متجر تطبيقات آبل حول العالم

حُجبت لعبة "فورتنايت" الشهيرة من متجر تطبيقات "آبل" الرقمي حول العالم الجمعة، في أحدث حلقة من الصراع بين المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا وشركة "إبيك غايمز" المطورة للعبة.

وكتبت "إبيك" عبر منصة إكس "حظرت آبل تطبيقنا الخاص بفورتنايت... للأسف، سيظل تطبيق فورتنايت على نظام +آي او اس+ غير متاح عالميا حتى ترفع آبل الحظر عنه".

اتهمت الشركة آبل بتعطيل عملية التدقيق التي تفرضها قبل إتاحة أي تطبيق أو لعبة للتحميل من المستخدمين.

وأعلنت "إبيك" الأسبوع الماضي أنها قدمت لعبة "فورتنايت" للمراجعة تمهيدا لإدراجها في متجر التطبيقات App Store في الولايات المتحدة.

تخوض الشركة الناشرة للعبة منذ العام 2020 معركة شرسة مع شركات التكنولوجيا العملاقة بشأن العمولات التي تفرضها على البرامج التي يتم تنزيلها من خلال المتاجر الرسمية على أنظمة تشغيل مثل "آي او اس" من آبل وأندرويد من غوغل- وهي الطريقة الوحيدة تقليديا لمعظم المستخدمين لتثبيت البرامج على أجهزتهم.

,رفعت الشركة دعاوى قضائية ضد المجموعتين العملاقتين، وطوّرت متجر تطبيقات خاص بها يُمكّن المستخدمين من تثبيت الألعاب من دون الحاجة إلى أنظمة آبل وغوغل اللتين تفرضان عمولاتٍ تقول "إبيك" إنها مُبالغ فيها.

وقال قاضٍ فدرالي أميركي في وقتٍ سابق من هذا الشهر إن آبل لم تمتثل لأمرٍ قضائي صدر في قضية "إبيك" يُلزم الشركة المُصنّعة لأجهزة "آي فون" بالسماح للمستخدمين بوسائل أخرى لشراء المحتوى أو الخدمات.

وأوضح ناطق باسم آبل لوكالة فرانس برس آنذاك أن الشركة تُعارض بشدة قرار القاضي وتعتزم الاستئناف أمام محكمةٍ أعلى، لكنها ستلتزم به.

وسارعت شركاتٌ أخرى مطوّرة للتطبيقات، بينها خدمة "سبوتيفاي" السويدية للموسيقى بالبث التدفقي، إلى الاستفادة من الحكم الذي يُتيح لها التحايل على نسبة العمولات المُعتادة التي تفرضها آبل والتي تصل إلى 30% من خلال متجر التطبيقات الرسمي.

آخر الأخبار

منوعات

"فورتنايت"

تطبيقات

العالم

LBCI التالي
منحوتة "اليأس" لرودان تُعرض بمزاد في فرنسا... وهذا هو السعر الابتدائي المطروح
"العالم الذي تراه هو انعكاس لما تركّز عليه"... هيلدا خليفة: لم يَفُت الأوان بعد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-02-28

عطل يصيب بعض مستخدمي تطبيق واتساب حول العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-28

"آبل" تعزز حماية الأطفال على الإنترنت من دون التحقق من أعمارهم

LBCI
أخبار دولية
2025-04-29

مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: على العالم التحرك لوقف "الكارثة" في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-03-31

"حماس": كل من يستطيع حمل السلاح في العالم ليتحرك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

"رحلات أسرع بثلاث مرات"... سيارات الأجرة الطائرة تصل إلى بريطانيا في هذا التاريخ!

LBCI
منوعات
12:00

"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)

LBCI
منوعات
09:08

رحلة إلى قمة إيفرست تتحول إلى مأساة... وفاة متسلقَين من الهند والفلبين

LBCI
منوعات
06:27

منحوتة "اليأس" لرودان تُعرض بمزاد في فرنسا... وهذا هو السعر الابتدائي المطروح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:47

المدعي للمحكمة الجنائية الدولية يتوقف موقتا عن ممارسة مهامه بسبب تحقيق

LBCI
آخر الأخبار
13:44

رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي لـ"جدل": في ظل غياب القانون الذي يؤمن المناصفة يجب أن تؤمن من خلال الاصوات والمناصفة أساس ولكن الفكرة هي الاتفاق على التغيير المطلوب في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
14:21

مصادر "التيار" للـLBCI: نحسم خيارنا غداً في زحلة بعد اتصالات مكثفة واستطلاع رأي

LBCI
آخر الأخبار
09:28

البنك الدولي: تسوية متأخرات سوريا البالغة 15.5 مليون دولار مما يجعلها مؤهلة لبرامج جديدة ومدفوعات من السعودية وقطر استُخدمت لسدادها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص

LBCI
أخبار لبنان
13:25

رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ارتفاع أسعار بعض السلع في لبنان… إليكم الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

اليكم الشروط التي تضعها إسرائيل على أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

آخر يوم للرئيس الاميركي دونالد ترامب في الشرق الاوسط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:04

قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل

LBCI
حال الطقس
01:12

كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!

LBCI
أمن وقضاء
01:39

الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل

LBCI
أخبار لبنان
02:15

بري: "سوريا ماشية بالتطبيع"... والأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار بالجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه

LBCI
خبر عاجل
05:00

معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة

LBCI
اقتصاد
01:43

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:13

أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": تخوف لدى بري من أن تتكرّر تجربة طرابلس في بيروت لجهة سقوط المناصفة

LBCI
أمن وقضاء
02:09

الجيش: سقوط مسيّرة إسرائيلية في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More