حجب "فورتنايت" عبر متجر تطبيقات آبل حول العالم

حُجبت لعبة "فورتنايت" الشهيرة من متجر تطبيقات "آبل" الرقمي حول العالم الجمعة، في أحدث حلقة من الصراع بين المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا وشركة "إبيك غايمز" المطورة للعبة.



وكتبت "إبيك" عبر منصة إكس "حظرت آبل تطبيقنا الخاص بفورتنايت... للأسف، سيظل تطبيق فورتنايت على نظام +آي او اس+ غير متاح عالميا حتى ترفع آبل الحظر عنه".



اتهمت الشركة آبل بتعطيل عملية التدقيق التي تفرضها قبل إتاحة أي تطبيق أو لعبة للتحميل من المستخدمين.



وأعلنت "إبيك" الأسبوع الماضي أنها قدمت لعبة "فورتنايت" للمراجعة تمهيدا لإدراجها في متجر التطبيقات App Store في الولايات المتحدة.



تخوض الشركة الناشرة للعبة منذ العام 2020 معركة شرسة مع شركات التكنولوجيا العملاقة بشأن العمولات التي تفرضها على البرامج التي يتم تنزيلها من خلال المتاجر الرسمية على أنظمة تشغيل مثل "آي او اس" من آبل وأندرويد من غوغل- وهي الطريقة الوحيدة تقليديا لمعظم المستخدمين لتثبيت البرامج على أجهزتهم.



,رفعت الشركة دعاوى قضائية ضد المجموعتين العملاقتين، وطوّرت متجر تطبيقات خاص بها يُمكّن المستخدمين من تثبيت الألعاب من دون الحاجة إلى أنظمة آبل وغوغل اللتين تفرضان عمولاتٍ تقول "إبيك" إنها مُبالغ فيها.



وقال قاضٍ فدرالي أميركي في وقتٍ سابق من هذا الشهر إن آبل لم تمتثل لأمرٍ قضائي صدر في قضية "إبيك" يُلزم الشركة المُصنّعة لأجهزة "آي فون" بالسماح للمستخدمين بوسائل أخرى لشراء المحتوى أو الخدمات.



وأوضح ناطق باسم آبل لوكالة فرانس برس آنذاك أن الشركة تُعارض بشدة قرار القاضي وتعتزم الاستئناف أمام محكمةٍ أعلى، لكنها ستلتزم به.



وسارعت شركاتٌ أخرى مطوّرة للتطبيقات، بينها خدمة "سبوتيفاي" السويدية للموسيقى بالبث التدفقي، إلى الاستفادة من الحكم الذي يُتيح لها التحايل على نسبة العمولات المُعتادة التي تفرضها آبل والتي تصل إلى 30% من خلال متجر التطبيقات الرسمي.