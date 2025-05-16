"رحلات أسرع بثلاث مرات"... سيارات الأجرة الطائرة تصل إلى بريطانيا في هذا التاريخ!

ادعى وزير النقل البريطاني مايك كين أن سيارات الأجرة الطائرة ستصل إلى بريطانيا خلال ثلاث سنوات فقط.



وفي التفاصيل، قال كين يوم أمس الخميس إن المملكة المتحدة تُحقق أقصى استفادة من تقنيات الطيران المستقبلية، بما في ذلك سيارات الأجرة الطائرة، للاقتصاد والمجتمعات على حد سواء.



وتوقعت الحكومة البريطانية أن تُحلّق سيارات الأجرة الطائرة "بشكل روتيني" في السماء بحلول عام 2028، وقد تعمل من دون دون طيار بحلول عام 2030.



وبسرعة تزيد عن 150 ميلًا في الساعة لمسافة تصل إلى 160 كيلومترًا، من المتوقع أن تُنجز هذه المركبات رحلات أسرع بثلاث مرات مقارنة بالسيارات العادية.



وروّج المسؤولون للطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية على أنها أرخص، وأكثر مراعاة للبيئة، وأكثر هدوءًا، وأسهل استخدامًا من طائرات الهليكوبتر.