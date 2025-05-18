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منذ 4500 عام في سوريا... ألعاب الأطفال كانت حاضرة في الأسواق

منوعات
2025-05-18 | 11:39
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منذ 4500 عام في سوريا... ألعاب الأطفال كانت حاضرة في الأسواق
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منذ 4500 عام في سوريا... ألعاب الأطفال كانت حاضرة في الأسواق

أفادت باحثة في المتحف الوطني الدنماركي أنه تم اكتشاف 19 خشخيشة طينية صُنعت في مدينة حماة خلال العصر البرونزي أظهرت أن بيع ألعاب الأطفال ليس ابتكارا حديثا بل كان موجودا في سوريا قبل 4500 عام.

وقالت المُعدّة المشاركة للدراسة التي تناولت هذا الاكتشاف ونشرتها مجلة "تشايلدهود إن ذي باست" العلمية المتخصصة ميتّه ماري هالد  "إذا كان المرء (في ذلك الزمن) يريد تسلية طفله، كان يستطيع إعطاءه ملعقة خشبية أو حجرا".

ولكن حتى في ذلك الوقت "قبل 4500 عام"، كان لدى الوالدَين خيار آخر، وهو أن "يذهبا إلى السوق ويشتريا الألعاب المصنوعة من محترفين".

فقد اكتشف الباحثون مصادفةً ضمن مجموعات المتحف الوطني الدنماركي قطعا من 19 خشخيشة طينية صنعت في حماة بسوريا، يعود تاريخها إلى العصر البرونزي، وهي أكبر مجموعة من نوعها.

وقالت الباحثة "على جانب القطع، يلاحظ أن الطين مشغول بالطريقة  نفسها تماما التي تُشغل بها الأواني العادية التي يصنعها محترفون".

وأشارت إلى أن جودة الخشخيشات تجعل من المستبعد أن يكون الوالدان غير المحترفين صنعاها.

وأملت في أن تتيح الدراسة للمتخصصين درس قطع الطين من كثب إذ قد يتبين أن أشياء أخرى هي ألعاب، مثل بعض التماثيل.

وأضافت  "غالبا ما تُصنّف على أنها تماثيل توضع في معابد (...) لكننا نتساءل عمّا إذا كانت ألعابا مصنوعة للأطفال، لأنها متنوعة وتبدو مضحكة جدا".

ويصعب التعرّف على طبيعة الألعاب إذ نُبشَ معظمها خلال الحفريات الأثرية على شكل شظايا ولم تكن متكاملة.

وكالة فرانس برس

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