نجحت مدينة صغيرة في غرب فرنسا بتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون زيّ السنافر، حيث شارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الحدث، بحسب المنظّمين.

حاولت مدينة لاندرنو التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، والواقعة في أقصى غرب منطقة بريتاني الفرنسية، مرتين سابقا انتزاع الرقم القياسي من بلدة لاوخرينجن في ألمانيا حيث اجتماع 2762 شخصا يرتدون أزياء السنافر في 2019، إلا أن المهمة بدت شبه مستحيلة.

لكن الفرنسيين حطموا هذا الرقم أخيرا، بعدما نجحوا السبت في جمع 3076 شخصا يرتدون ملابس زرقاء ووجوههم مطلية باللون الأزرق، كما يضعون على رؤوسهم قبعات بيضاء ويغنون أغاني السنافر.

وقال أحد المشاركين "لقد حطمنا الرقم القياسي".

وشخصيات "السنافر" التي ابتكرها رسام الكاريكاتير البلجيكي بييو عام 1958، هي مخلوقات صغيرة تشبه البشر وتعيش في الغابة. وتحولت هذه الكائنات المرحة إلى سلسلة أعمال ضخمة تتضمن أفلاما ومسلسلات وإعلانات وألعاب فيديو ومدنا للملاهي وألعابا.

وقال رئيس بلدية لاندرنو باتريك لوكلير الذي ارتدى أيضا زي سنفور، إن هذا الجهد "يجمع الناس ويمنحهم شيئا آخر للتفكير فيه بعيدا عن الأوقات التي نعيشها".

وكالة فرانس برس