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للمرة الـ19... متسلق بريطاني يصعد إلى قمة إيفرست

منوعات
2025-05-18 | 15:17
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للمرة الـ19... متسلق بريطاني يصعد إلى قمة إيفرست
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للمرة الـ19... متسلق بريطاني يصعد إلى قمة إيفرست

تمكّن المتسلق البريطاني كينتون كول البالغ من العمر 51 عاما يوم الأحد من بلوغ قمة جبل إيفرست للمرة التاسعة عشرة، محطّمًا رقمه القياسي كأكثر متسلق غير نيبالي يصل إلى أعلى قمة في العالم.

وأعلن حساب المتسلق على إنستغرام أن "كينتون وصل إلى قمة إيفرست للمرة التاسعة عشرة في الساعة 11,00 صباحا بتوقيت نيبال هذا الأحد".

وقد نجح المرشد الجبلي كينتون كول في الوصول إلى القمة الواقعة في جبال الهيمالايا لأول مرة في عام 2004، وهو إنجاز ظل يكرره تقريبا كل عام مع متسلقين آخرين.

كان المتسلق البريطاني الذي تعرض لحادث تسلق خطير في عام 1996، يعتقد أنه لن يتمكن من المشي مجددا بدون مساعدة بسبب كسر في كعبه.

ويأمل متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا، 55 عاما، أن يستغل موسم الربيع هذا للوصول بنجاح إلى قمة إيفرست للمرة الحادية والثلاثين، وهو رقم قياسي مطلق.

منحت السلطات النيبالية 458 تصريحا لتسلق الجبال هذا الموسم، ما من شأنه أن يرفع عدد المتسلقين نحو القمة إلى نحو 900، بما يشمل المتسلقين النيباليين الذين يرافقونهم من المعسكر الأساسي.

وقد وصل أكثر من 50 متسلقا إلى القمة منذ بداية هذا الموسم في التاسع من أيار، فيما توفي اثنان هندي وفيليبيني خلال التسلق.

 
وكالة فرانس برس

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متسلق

بريطاني

جبال إيفرست

النيبال.

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