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بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي الإندونيسي يثور مجددا

منوعات
2025-05-19 | 08:24
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بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي الإندونيسي يثور مجددا
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بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي الإندونيسي يثور مجددا

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في جزيرة فلوريس السياحية في شرق إندونيسيا مرتين اليوم الاثنين، ما أدى إلى إطلاق سحب من الرماد يصل ارتفاعها إلى كيلومتر واحد، في حين رفعت السلطات حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وكانت السلطات قد رفعت مستوى التأهب إلى الحد الأقصى مساء الأحد لهذا البركان ذي القمتين والذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال مدير الوكالة الجيولوجية الإندونيسية محمد وافد في بيان الأحد "أظهرت نتائج التحليلات البصرية والأدواتية أن أنشطة ليووتوبي لاكي لاكي لا تزال مرتفعة"، محذرا من خطر محتمل لثوران "أكبر".

وذكرت الوكالة أن سلسلة من الانفجارات البركانية الأحد أطلقت الرماد لمسافة تصل إلى ستة كيلومترات فوق قمة جبل لاكي لاكي.

وطلب مدير الوكالة الجيولوجية من السكان أيضا وضع أقنعة لحماية أنفسهم من الرماد البركاني، كما دعا السياح إلى عدم الاقتراب لمسافة ستة كيلومترات من الموقع.

وحذر مدير الوكالة الجيولوجية من خطر حدوث انهيارات طينية أو تدفقات حطام في حالة هطول أمطار غزيرة، خصوصا بالنسبة للمجتمعات الواقعة حول الأنهار التي تنبع من قمة البركان.

وكان بركان ليوتوبي لاكي لاكي قد ثار مرات عدة في تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.

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