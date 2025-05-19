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في كرواتيا... دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد

منوعات
2025-05-19 | 08:40
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في كرواتيا... دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد
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في كرواتيا... دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد

فيما تجهد كرواتيا لإيجاد حلول لأزمة سكانية خطيرة ولمعدلات فقر مرتفعة بين كبار السنّ، توصّلت بلدة صغيرة إلى حلّ يتمثل في دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد.

وفي كرواتيا، لا يذهب الأطفال إلى المدرسة حتى سن السادسة فيما تُعد الأماكن الشاغرة في الحضانات محدودة ونتيجة لذلك، يُحرَم آلاف الأطفال من الرعاية كل عام.

ومن جهة ثانية، وجد أكثر من 37% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أنفسهم عام 2024 تحت خطر الفقر، وهي نسبة تشكل ضعف المتوسط الأوروبي.

ولمعالجة المشكلتين، أصبحت ساموبور التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن العاصمة زغرب، أول منطقة في البلاد تقدّم راتبا للأجداد الذين يعتنون بأحفادهم.

وتقول رئيسة بلدية المدينة بيترا سكروبوت لوكالة فرانس برس إن "الإيجابيات كثيرة"، مستلهمة قرارها من تجربة سويدية.

وفي كرواتيا حيث يبلغ سن التقاعد 65 عاما، "المعاشات التقاعدية منخفضة جدا، ويصعب على الأهل في بعض الأحيان العثور على طريقة لتوفير رعاية لأطفالهم".

وسبق أن تقدّم 30 من الأجداد بطلبات ليستفيدوا من هذا الإجراء، الذي تم تقديمه في نهاية آذار.

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