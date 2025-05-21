انفصلت عنه وحاولت الهروب يائسة... ابنة الـ25 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية: ما فعله حبيبها بها مروّع!

عُثر على أليسا ويست، عالمة شابة من بنسلفانيا، مقتولة على الرصيف بعد إصابتها برصاصة أثناء محاولتها الهروب من حبيبها بعد انفصالها عنه.وذهبت أليسا لمقابلة حبيبها مايكل دوتكيفيتش يوم الأحد الماضي وانفصلت عنه بعد علاقة حب دامت عامين.وعُثر لاحقاً على أليسا مقتولة على الرصيف بعد إصابتها بطلقة في جذعها.وأُلقي القبض على مايكل ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بجريمة القتل العمد، وفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة مونتغمري.وبحسب الشرطة، وضّبت أليسا حقيبة مايكل وطلبت منه مغادرة منزلها، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق النار عليها بسبب رفضه إنهاء علاقتهما.ونُقلت أليسا على الفور إلى مستشفى لانكيناو، حيث أُعلنت وفاتها المأساوية بعد وصولها بوقت قصير، مما ترك عائلتها غارقة في الحزن والإحباط.