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امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
منوعات
2025-05-21 | 06:00
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امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
اكتشفت امرأة أن حبيبها الذي توفي مؤخراً بعد تشخيصه بمرض عضال، كان ينجذب جنسياً للحيوانات.
وأوضحت المراة التي رفضت الكشف عن هويتها لموقع "
ديلي ميل
" أنها تعرفت إلى حبيبها عبر موقع إلكتروني لمحبي الحيوانات وتوطدت علاقتهما على الفور.
وبعد وفاته المأساوية، بدأت المرأة بالتخلص من أجهزته القديمة وعثرت في حاسوبه على العديد من الصفحات المحفوظة التي تحتوي على مواد تتعلق بـ "زوفيل" (Zoohpile)، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الشخص الذي ينجذب جنسيًا للحيوانات.
وشعرت المرأة حينها بصدمة شديدة وقررت عدم إخبار أي شخص آخر بما شاهدته لعدم الإضرار بإرث حبيبها السابق وخيانة أمانته.
وقالت المرأة إنها تعتقد أن حبيبها الراحل لم يكن مولعًا بالحيوانات منذ فترة طويلة، وافترضت أنه نظر إلى المادة لأنه كان يعلم أنه يحتضر.
وأضافت: "لا أستطيع أن أشعر بالغضب حيال ذلك. أنا منهكة عاطفيًا للغاية من كل شيء".
وتابعت المرأة: "هذا هو الشخص الأهم بالنسبة لي، والذي منحني حبًا غير مشروط، والذي ساعدته على البقاء على قيد الحياة طوال العام الماضي".
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