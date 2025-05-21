امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!

"فورتنايت" تعود إلى متجر تطبيقات "آبل"

"فورتنايت" تعود إلى متجر تطبيقات "آبل"

انفصلت عنه وحاولت الهروب يائسة... ابنة الـ25 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية: ما فعله حبيبها بها مروّع!