"فورتنايت" تعود إلى متجر تطبيقات "آبل"

أصبحت لعبة الفيديو "فورتنايت" متاحة مجددا في الولايات المتحدة عبر متجر تطبيقات "آبل" بعد دقائق من إعلان شركة "إيبك غايمز" المطورة للّعبة ذلك.وأشارت "إبيك غايمز" أيضا عبر منصة إكس إلى أن اللعبة التي تتيح للاعب واحد الفوز بعد إقصاء جميع اللاعبين الآخرين، عادت أيضا إلى أوروبا على نظام تشغيل "اي او اس" من "آبل" بعد حجبها في 16 أيار الماضي.وقد أُطلقت "فورتنايت" عام 2017 وحققت نجاحا فوريا، ثم أزالتها "آبل" من متجرها الإلكتروني في عام 2020 متهمة شركة "إيبك غايمز" بخرق قواعدها من خلال تقديم إمكانية الدفع داخل تطبيقها من دون المرور عبر نظام "آبل".المصدر: وكالة فرانس برس