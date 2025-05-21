تمثال جديد للأميرة كيت في متحف "مدام توسو" بلندن

كشف متحف "مدام توسو" في لندن عن تمثال جديد من الشمع للأميرة كيت زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام.

ويقع التمثال بجوار تمثال زوجها، بالإضافة إلى تماثيل الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا.

وأُلبس تمثال الأميرة البالغة 43 عاما فستانا ورديا طويلا من تصميم جيني باكهام وحذاء فضي اللون.

ويعتمر تمثال الأميرة أيضا نسخة طبق الأصل من تاج Lover's Knot ("رباط الحب")، وهو تاج لافت مرصع بالماس واللؤلؤ كان المفضل لدى الكثير من أفراد العائلة الملكية البريطانية، بينهم الأميرة الراحلة ديانا.

وقال المتحف في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الزي صُمم "تكريما للزي الذي ارتدته الأميرة في حفل الاستقبال الدبلوماسي في قصر باكينغهام في كانون الأول 2023".

وأوضح المدير العام للمتحف ستيف بلاكبيرن أن التمثال صُنع خصيصا "لضمان أن يكون مظهره مناسبا لملكة المستقبل، إلى جانب زوجها الأنيق".