إيطاليا تسمح للكلاب الكبيرة بالسفر داخل مقصورة الطائرة إلى جانب أصحابها

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية موافقة هيئة الطيران المدني (ENAC) على لائحة جديدة تسمح للكلاب، بما في ذلك الكلاب الكبيرة الحجم، بالسفر داخل مقصورة الطائرة إلى جانب أصحابها، بدلاً من وضعها في عنابر الشحن كما كان معمولًا به سابقًا.

وبحسب القرار، يمكن نقل الحيوانات الأليفة في مقصورة الركاب داخل ناقلات خاصة، شرط تثبيتها بأحزمة الأمان أو أنظمة التثبيت المناسبة. اللافت أن اللوائح الجديدة لا تفرض أي حد للوزن، ما يفتح المجال أمام اصطحاب الكلاب الكبيرة بشكل آمن ومريح.

في السابق، كانت الكلاب الكبيرة مجبرة على السفر في عنابر الشحن، وهي بيئة قد تكون غير آمنة في بعض الحالات بسبب ضعف التهوية أو الظروف المناخية القاسية، مما أدى إلى سجل من الإصابات أو حتى الوفيات في بعض الرحلات، وفق تقارير منظمات حقوق الحيوان.

بدوره، وصف وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني القرار بأنه "معركة من أجل المنطق والإنسانية"، مؤكدًا أن السماح للكلاب بالسفر بجانب أصحابها يوفر تجربة أكثر أمانًا وإنسانية.

وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر أصحاب الحيوانات الأليفة عن أملهم بأن تحذو دول أخرى حذو إيطاليا وتعيد النظر في سياسات السفر الخاصة بالحيوانات، بما يراعي سلامتها وراحتها النفسية.