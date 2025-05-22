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بعد 6 سنوات... كيم كارداشيان تتخرج من كلية الحقوق والجمهور يسخر: البرنامج مدته 3 سنوات! (فيديو)
منوعات
2025-05-22 | 04:17
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بعد 6 سنوات... كيم كارداشيان تتخرج من كلية الحقوق والجمهور يسخر: البرنامج مدته 3 سنوات! (فيديو)
أكملت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مسيرتها في دراسة القانون بعد رحلة استمرت 6 سنوات، لكن ذلك لم يمنع بعض المتابعين من السخرية منها، إذ جاءت معظم التعليقات ساخرة من الوقت الطويل الذي استغرقته لإنهاء برنامج مدته ثلاث سنوات فقط.
واحتفلت كارداشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، بهذه المناسبة من خلال حفل تخرج بسيط في حديقة منزلها، كانت فيه الطالبة الوحيدة، وشاركت الفيديو عبر خاصية لستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام.
وظهرت في الفيديو وهي تجلس بجانب منصة الخطابة، مرتدية قميصًا رماديًا، وتنورة قصيرة سوداء، وقبعة تخرج بلون البيج، بينما ألقى أساتذتها كلمات مدح وثناء، بحضور عائلتها وأطفالها الأربعة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووصف أحد الموجهين رحلتها القانونية بأنها: "واحدة من أكثر المسيرات القانونية إلهامًا التي شهدناها على الإطلاق."
تجدر الإشارة إلى أن كيم لم تلتحق بكلية قانون تقليدية، بل درست من خلال برنامج دراسي بديل في كاليفورنيا يُعرف باسم "برنامج دراسة القانون في المكتب القانوني"، والذي يسمح للطلاب بأن يصبحوا محامين دون الالتحاق بالجامعة، عبر التدريب العملي مع محامين معتمدين لمدة أربع سنوات.
ورغم إتمامها البرنامج، ما تزال كيم بحاجة إلى اجتياز امتحان نقابة المحامين (Bar Exam) لتصبح محامية معتمدة رسميًا في ولاية كاليفورنيا.
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