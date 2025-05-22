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مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!

منوعات
2025-05-22 | 10:08
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مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!
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مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!

تم نقل المؤثرة البرازيلية لونا أمبروزيفيسيوس أبراهاو، البالغة من العمر 22 عامًا، إلى المستشفى في حالة خطيرة، بعدما تعرّضت للطعن تسع مرات على يد شريكها، خلال بث مباشر عبر إنستغرام.

وقع الحادث في مدينة ساو باولو، البرازيل بتاريخ 19 أيار، عندما كانت لونا تبثّ مباشرةً لحظة إبلاغها لشريكها بنيّتها الانفصال عنه، ليتحوّل البث إلى مشهد مروّع من العنف.

وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة بعد تعرّضها للطعن في الرأس، والظهر، واليد، والقدم، وتمكنت من النجاة، لكنها لا تزال تحت العناية الطبية وفي حالة خطيرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب السلطات، فإن المشتبه به يُدعى أليكس أوليفيرا، وقد فرّ من مكان الحادث بعد ارتكاب الجريمة، وتقوم الشرطة حاليًا بملاحقته بتهم العنف الأسري ومحاولة القتل.

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