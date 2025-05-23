لأول مرة عالميًا... دليل ميشلان يمنح مطعما هنديا في دبي ثلاث نجوم

حصد مطعم "تريسيند ستوديو" (Trèsind Studio) الهندي في دبي ثلاث نجوم من دليل ميشلان، ليصبح أول مطعم هندي في العالم ينال هذا التصنيف المرموق.

وجاء الإعلان خلال حفل رسمي يوم الخميس، حيث تم أيضًا تكريم مطعم"FZN" للشيف السويدي بيورن فرانتزن، الذي افتُتح مؤخرًا في دبي، بنفس التصنيف.

وقال الشيف هيمانشو سايني، المدير التنفيذي لتريسيند ستوديو: "إنها لحظة عظيمة للمطبخ الهندي"، معربًا عن أمله في أن يُلهم الإنجاز طهاة الجيل الجديد.

ويقع المطعم في جزيرة النخلة، ويتميز بتجربة تذوق فريدة تمزج بين الأصالة والابتكار، وكان قد حصل سابقًا على نجمتين.

من جهته، أشاد المدير الدولي لدليل ميشلان، غويندال بولنيك، برؤية سايني واعتبره من روّاد إعادة تعريف المطبخ الهندي عالميًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي دبي لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للذواقة، مع إدراج 119 مطعمًا في نسخة 2025 من دليل ميشلان.

وكالة فرانس برس