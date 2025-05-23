استعادة تراث مسروق: إسبانيا تُسلّم لوحات مفقودة إلى أحفاد رئيس بلدية سابق

أعادت الحكومة الإسبانية، خلال مراسم أقيمت في متحف برادو الخميس، سبع لوحات فُقدت خلال الحرب الأهلية إلى أحفاد رئيس بلدية مدريد السابق في عهد الجمهورية الثانية بيدرو ريكو الذي توفي في المنفى في فرنسا خلال عهد ديكتاتورية فرانكو.

وقالت باكيتا ريكو، حفيدة السياسي الذي توفي عام 1957، خلال المراسم التي ترأسها وزير الثقافة إرنست أورتاسون إن إعادة اللوحات تمثل "تكريما لذكرى جدنا".

وتحمل اللوحات السبع توقيع ثلاثة رسامين إسبان من القرنين التاسع عشر والعشرين، بينها خمس لإيوخينيو لوكاس فياميل، وواحدة لإيوخينيو لوكاس فاسكيس، وأخرى لأنخيل ليزكانو. وبقيت هذه الأعمال في متاحف إسبانية بعدما بدأت رحلة طويلة أثناء الحرب الأهلية (بين 1936 و1939).

بعدما غادر ريكو مدريد بسبب الحرب، أودعت "هيئة الكنز الفني" (JTA)، وهي مؤسسة جمهورية مسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية من النهب والقصف وتخزينها في أماكن آمنة، اللوحات في متحف برادو.

وأنشئت بعد ذلك هيئة الدفاع عن التراث الفني الوطني التي كانت مسؤولة عن إعادة الأعمال إلى أصحابها في نهاية الحرب.

لكن عائلة ريكو لم تتمكن من استعادة هذه الأعمال طيلة هذه السنوات.

وقد عمل قانون الذاكرة الديموقراطية الصادر عام 2022 والذي تم الترويج له في ظل حكومة بيدرو سانشيز اليسارية الحالية، مذاك على تسريع استعادة الممتلكات المفقودة أو المنهوبة خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو (1939-1975).

تقدم أفراد عائلة ريكو في أيار 2024 بطلب، وبعد عام، أعيدت اللوحات الأولى من المجموعة المفقودة من أسلافهم إليهم.

ويهدف قانون الذاكرة الديموقراطية إلى دعم "المبادرات اللازمة للبحث عن الممتلكات المنهوبة" خلال هذه الفترة وإنشاء "سبل ممكنة للاعتراف" بالضحايا.

بعد عام من العمل، نشرت وزارة الثقافة في حزيران 2024 جردا للأعمال والقطع الأثرية الموجودة في المتاحف الوطنية والتي نُهبت خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو.

وجرى التعرف على أكثر من 5 آلاف قطعة تشمل مجوهرات وأدوات مائدة وسيراميك وملابس وزخارف طقسية ولوحات ومنحوتات وقطع أثاث.

وكالة فرانس برس