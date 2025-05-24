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تطور حاسم في قضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان... والأخيرة "راضية" عن الحكم
منوعات
2025-05-24 | 03:59
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تطور حاسم في قضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان... والأخيرة "راضية" عن الحكم
قضت محكمة الجنايات في باريس الجمعة بسجن سارقي مجوهرات النجمة الأميركية كيم كارداشيان عام 2016 لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع النفاذ، ولكنهم لن يمضوا عقوبتهم خلف القضبان.
وأقرّ رئيس المحكمة دافيد دو با بأن "الأحكام غير قاسية"، إذ أن النيابة العامة كانت طلبت إنزال عقوبة السجن عشر سنوات باللصوص الذين اقتحموا ليلة 2 إلى 3 تشرين الأول 2016 الدارة الفندقية لكارداشيان في باريس.
وقال القاضي مخاطبا المتهمين الذين بدا عليهم التأثر: "هذه الأحكام تقررت على مسافة زمنية من هذا الحدث الخطير الذي أثر على الأطراف المدنية، وأفهم أنكم تدركون أنكم تسببتم في ضرر".
وأوضح القاضي أن محكمة الجنايات أخذت في الاعتبار "الوقت الذي مضى". وأضاف "لكن أيضا (...) الحالة الصحية للمشاركين الرئيسيين تمنع أخلاقيا سجن أي شخص، وفي الواقع، كان من الظلم أن نأخذكم إلى السجن هذا المساء".
وبعد رفع الجلسة، احتضن المتهمون ذويهم وغادروا قاعة المحكمة تدريجيا، حاملين معهم الحقائب التي أعدوها تحسبا لإمكان حبسهم.
وسارعت كارداشيان إلى القول إنها "راضية" عن الحكم، مؤكدةً أنها تريد الآن "طي هذه الصفحة" وأعربت في بيان أصدره وكلاؤها بعد النطق بالحكم عن "الامتنان العميق للسلطات الفرنسية لسعيها لتحقيق العدالة" في القضية.
واضافت كارداشيان "كانت هذه الجريمة أكثر تجربة مرعبة في حياتي، وتركت أثرا دائما عليّ وعلى عائلتي. مع أنني لن أنسى ابدا ما حدث، إلا أنني أؤمن بقوة النمو والمسؤولية، وأدعو بالشفاء للجميع".
وأُدينَ أربعة رجال بتهمة احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح واختطافها وسرقة مجوهرات بقيمة نحو عشرة ملايين دولار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
منوعات
مجوهرات
كارداشيان...
والأخيرة
"راضية"
الحكم
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