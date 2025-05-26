في اليابان... دب يتسبب بإنهاء بطولة للغولف

أُلغيت الجولة الأخيرة من بطولة توينفيلدز ضمن جولة "ستيب أب" للسيدات، وهي بطولة الدرجة الثانية في اليابان، بعد رؤية دب في الملعب يوم السبت.



وأعلن المنظمون أن القرار اتُخذ لحماية اللاعبات والمتفرجين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ووصلت مواجهات البشر مع الدببة إلى مستويات قياسية في اليابان، حيث تعرض 219 شخصا لهجمات، ما أسفر عن ست وفيات خلال الأشهر الماضية.



ويؤدي تغير المناخ الذي يؤثر على مصادر الغذاء وأوقات السبات، إلى جانب انخفاض أعدادها بسبب الشيخوخة، إلى زيادة تواتر دخول الدببة إلى المدن.



وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت في شباط الماضي على مشروع قانون يسمح للصيادين بإطلاق النار على الدببة في المناطق المأهولة بالسكان.