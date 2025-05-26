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"زواجي لم يدم 24 ساعة وعريسي اختفى خلال حفل الزفاف"... ما اكتشفته هذه الشابة لاحقا لا يُصدق
منوعات
2025-05-26 | 12:36
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"زواجي لم يدم 24 ساعة وعريسي اختفى خلال حفل الزفاف"... ما اكتشفته هذه الشابة لاحقا لا يُصدق
صدمت امرأة أسترالية المستمعين في أحد البرامج الإذاعية عندما روت قصة زفافها الذي انتهى بكسرة قلب قبل أن يبدأ حفل الاستقبال فعلياً.
وفي اتصال هاتفي مع برنامج Nova's Late Drive مع بن، ليام وبل، سردت كايلي من ملبورن اللحظة "العبثية" التي اختفى فيها زوجها بعد ساعات فقط من عقد القران، ولم تسمع عنه شيئًا مرة أخرى... حتى اكتشفت لاحقًا أنه كان يخونها مع ابنة خالتها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت كايلي: "زواجي كان قصيرًا جدًا... لم يدم حتى 24 ساعة. تزوّجنا في حفل جميل، ثم اختفى عريسي قبل الاستقبال."
وأضافت أنها كانت على علاقة بالشاب لمدة ست سنوات، وكان كل شيء من الخارج يبدو مثاليًا — مراسم زفاف ساحرة، صور جميلة، وضيوف مستعدون للاحتفال.
لكن بعد تبادل العهود والتقاط الصور، اختفى العريس فجأة من دون أي تفسير، ولم تسمع عنه شيئًا لأشهر.
وتابعت: "كنا نبدو سعيدين. هو كان رائعًا خلال جلسة التصوير، وكان حب حياتي. ثم اختفى."
ورغم غيابه، استمر حفل الزفاف كالمعتاد، حيث لم يكن الضيوف على علم بما حدث، واضطرت كايلي إلى التظاهر بأن الأمور طبيعية، ثم عادت إلى غرفتها بمفردها في نهاية الليلة.
وأضافت قائلة: "هو لم يكن يريد أن يكون معي... كان يرى امرأة أخرى طوال الوقت، ومع ذلك تزوّجني."
ولم تزد الأمور إلا سوءًا حين بدأت الاتصالات من الأقارب الذين يهنئونها أو يسألون عن شهر العسل، ما جعل التجربة مؤلمة أكثر.
واكتشفت كايلي لاحقًا أن المرأة الأخرى لم تكن غريبة... بل كانت ابنة خالتها!
وقالت: "هو الآن مع ابنة خالتي... كان يخونني معها. لا أراه، ولا أراها. سيكون الأمر محرجًا جدًا."
ورغم الخيانة والصدمة، تمكّنت كايلي من تجاوز المحنة، بل وتضحك عليها اليوم. وأوضحت: "أولادي يظنون أن القصة مضحكة، ونكرر الحديث عنها طوال الوقت."
وعند سؤالها عمّا إذا كانت قد تزوجت مجددًا، أجابت بسرعة: "لا."
وأثارت القصة ضجة على مواقع التواصل التابعة للإذاعة، حيث عبّر المستمعون عن صدمتهم الشديدة مما حصل مع الشابة.
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